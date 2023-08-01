Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Прорабатываем подключение видеокамер учреждений для детей к ЦОУ - Динара Закиева

    1 Августа 2023, 21:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева выехала в Караганду в связи с отравлением 12 детей в Карагандинском областном центре для детей по оказанию специальных социальных услуг, передает МИА «Казинформ».

    «К сожалению, один ребёнок скончался. Выражаю соболезнования его родителям. Шестеро детей находятся в реанимации.. Пятеро лежат в клинической больнице. (Поступило еще 2 детей). Среди них есть и дети-сироты. Заведено уголовное дело, сформирована комиссия. Проводится работа по выяснению причин отравления. Генеральной прокуратурой будет проведена комплексная проверка всех 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям. В 20 из них живут дети-сироты и дети ОБПР», - написала Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook.

    По ее словам, сейчас с госорганами прорабатывается подключение камер видеонаблюдения учреждений для детей к ЦОУ (Центр оперативного управления - прим.) и к ответственным органам.

    «Осенью в рамках работы в регионах запланировали проверку каждого учреждения для детей», - проинформировала Динара Закиева.

    Кроме того, она отметила системные вопросы, среди них: необходимо рассмотреть вопрос качества подготовки специалистов, их уровень, а также повышение зарплат; необходимо пересмотреть нормативы питания детей, а также ужесточить требования.

    «С профильным министерством мы также будем проводить работу и по этим вопросам», - сообщила Уполномоченный по правам ребенка.

    Напомним, в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации. У пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

    Ранее сообщалось, что у всех 12 детей, поступивших в больницу, поставлен диагноз «отравление неясного генеза». Пока не понятна причина, при этом исключается пищевое отравление.

    Министр здравоохранения Ажар Гиният выехала на место происшествия.

    Комитет труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК инициировал проверку в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Права человека Караганда Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работа осложняется высокой температурой и задымленностью – МЧС РК о поисках горняков
    Смерть горняков в АрселорМиттал: в Федерации профсоюзов Казахстана сделали заявление
    Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин ЧП на шахте «Казахстанская»
    Какую помощь окажут семьям погибших шахтеров в Карагандинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области