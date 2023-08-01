Прорабатываем подключение видеокамер учреждений для детей к ЦОУ - Динара Закиева

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева выехала в Караганду в связи с отравлением 12 детей в Карагандинском областном центре для детей по оказанию специальных социальных услуг, передает МИА «Казинформ».

«К сожалению, один ребёнок скончался. Выражаю соболезнования его родителям. Шестеро детей находятся в реанимации.. Пятеро лежат в клинической больнице. (Поступило еще 2 детей). Среди них есть и дети-сироты. Заведено уголовное дело, сформирована комиссия. Проводится работа по выяснению причин отравления. Генеральной прокуратурой будет проведена комплексная проверка всех 84 учреждений, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям. В 20 из них живут дети-сироты и дети ОБПР», - написала Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас с госорганами прорабатывается подключение камер видеонаблюдения учреждений для детей к ЦОУ (Центр оперативного управления - прим.) и к ответственным органам.

«Осенью в рамках работы в регионах запланировали проверку каждого учреждения для детей», - проинформировала Динара Закиева.

Кроме того, она отметила системные вопросы, среди них: необходимо рассмотреть вопрос качества подготовки специалистов, их уровень, а также повышение зарплат; необходимо пересмотреть нормативы питания детей, а также ужесточить требования.

«С профильным министерством мы также будем проводить работу и по этим вопросам», - сообщила Уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации. У пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

Ранее сообщалось, что у всех 12 детей, поступивших в больницу, поставлен диагноз «отравление неясного генеза». Пока не понятна причина, при этом исключается пищевое отравление.

Министр здравоохранения Ажар Гиният выехала на место происшествия.

Комитет труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК инициировал проверку в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.