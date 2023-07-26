Пропускная способность пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС увеличится в 8 раз – Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пропускная способность пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС увеличится в 8 раз. Об этом сообщил директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из наших приоритетных целей является решение инфраструктурных задач пунктов пропуска, расположенных на таможенной границе ЕАЭС. Как известно, с прошлого года строительно-монтажные работы начаты по всем 10-ти пунктам пропуска. По согласованию с узбекской стороной автомобильные пункты пропуска «Капланбек» (РК) и «Зангиота» (РУ) полностью закрыты на реконструкцию. Реконструкция остальных пунктов пропуска проводится без закрытия, но с ограничением движением автотранспорта и физических лиц. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года. В рамках реализации проекта будет достигнуто: увеличение пропускной способности до 8 раз – с 1000 до 8400 транспортных средств в сутки; сокращение времени – с 2 часов до 25

минут и минимизация коррупционных рисков», – сказал Е. Саудабаев.

По его словам, после завершения модернизации будут решены все инфраструктурные проблемы пунктов пропуска, созданы все условия для комфортного прохождения границы и ускоренного проведения контроля.

Спикер также сообщил, что за первое полугодие 2023 года, в результате проведённой работы по увеличению товарооборота и совершенствованию таможенного администрирования, объем таможенных платежей и налогов, в государственный бюджет Казахстана, после распределения между странами ЕАЭС достиг 1,9 трлн тенге. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 1,6 трлн тенге. В том числе, в виде налога на добавленную стоимость на импорт поступило 890 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 71%. По результатам таможенного администрирования в первом полугодии 2023 года выявлено на 38% больше нарушений таможенного законодательства, чем в первом полугодии 2022 года