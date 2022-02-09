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    Пропавшую в Туркестанской области женщину нашли в Нур-Султане

    9 Февраля 2022, 21:15

    ТУРКЕСТАН - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейские Туркестанской области нашли без вести пропавшую 42-летнюю Арайлым Касымханкызы, которая 20 января ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    7 февраля в отдел полиции города Кентау обратился местный житель с заявлением о пропаже своей жены. На поиски пропавшей женщины ориентировали весь личный состав и провели всесторонние розыскные мероприятия.

    Ориентировку с ее приметами направили во все города и области. Стражи порядка расширили масштабы поисков, опросили знакомых и тщательно прочесали места, где она могла побывать. Чтобы найти без вести пропавшую к ее поискам подключили и волонтёров. Фото с приметами пропавшей разместили в СМИ и социальных сетях, в том числе на официальных аккаунтах ДП Туркестанской области в соцсетях

    В результате полицейские установили местонахождение пропавшей женщины. Ее нашли в городе Нур-Султане живой и здоровой. Стражи порядка вышли с Арайлым на связь и рассказали, что ее ищет супруг и родные.

    Полицейские провели с женщиной профилактическую работу. Как выяснилось, она ушла из дома из-за возникшего недопонимания между супругами. Сама женщина рассказала, что никому претензий не имеет и проживает в городе Нур-Султане по собственною желанию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Туркестанская область МВД РК
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