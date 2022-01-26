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    Пропавшую в Туркестанской области несовершеннолетнюю нашли в Шымкенте

    26 Января 2022, 12:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Со слов женщины, ее 16-летняя дочь вышла из дома и пропала без вести. Мать несовершеннолетней пыталась самостоятельно найти свою дочь, но после безуспешных поисков обратились за помощью к полицейским. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Стражи порядка в полном составе выехали на поиски пропавшего подростка. Они прочесали близлежащие дворы и улицы, а также опросили возможных очевидцев, которые могли что-либо знать или видеть девушку.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили местонахождение без вести пропавшей. Стражи порядка нашли несовершеннолетнюю в городе Шымкенте, в доме старшей сестры. Девушку вернули домой к родителям.

    Как выяснили полицейские, несовершеннолетняя девушка попросила у родителей разрешение погулять. Однако, они не отпустили свою дочь. Потому подросток уехала из дома к своей сестре в мегаполис.

    Мать найденной девочки выразила огромную благодарность сотрудникам полиции Шардаринского РОП, вернувших ее дочь живой и здоровой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК
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