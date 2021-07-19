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    Пропавшую в Сарыагаше 15-летнюю девочку нашли в Шымкенте

    19 Июля 2021, 09:56

    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Сарыагаше 15-летнюю девочку нашли в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что пропала ее 15-летняя дочь. Как рассказала сельчанка, несколько дней назад, примерно в 20 часов девочка вышла из дома и не вернулась. Родители пытались самостоятельно отыскать ее, однако поиски оказались безрезультатны и она обратились в полицию.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили подростка в городе Шымкенте. Как выяснилось, на почве семейной ссоры несовершеннолетняя уехала к своей подруге и отключила телефон. Школьницу вернули родителям живой и здоровой. В свою очередь, местная жительница выразила благодарность сотрудникам полиции.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Происшествия Шымкент
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