Пропавшую в Сарыагаше 15-летнюю девочку нашли в Шымкенте

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Сарыагаше 15-летнюю девочку нашли в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что пропала ее 15-летняя дочь. Как рассказала сельчанка, несколько дней назад, примерно в 20 часов девочка вышла из дома и не вернулась. Родители пытались самостоятельно отыскать ее, однако поиски оказались безрезультатны и она обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили подростка в городе Шымкенте. Как выяснилось, на почве семейной ссоры несовершеннолетняя уехала к своей подруге и отключила телефон. Школьницу вернули родителям живой и здоровой. В свою очередь, местная жительница выразила благодарность сотрудникам полиции.



