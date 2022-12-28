Пропавшую три недели назад многодетную мать разыскивают в Мангистау

28 Декабря 2022, 16:35

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Жительница села Акшукур, многодетная мать Айтжан Мусабаева 6 декабря вышла утром из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Полиция Мангистауской области уже проводит оперативно-розыскные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В селе Акшукур пропала 32-летняя женщина. По словам ее родственников, Айтжан Мусабаева утром 6 декабря вышла из дома и не вернулась. Родные отмечают, что женщина является многодетной матерью – у нее пятеро детей.

Приметы пропавшей: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы.

Во что была одета – неизвестно. При себе у нее была карточка для получения пособий.

В департаменте полиции региона заявили, что к розыску пропавшей уже приступили. Дополнительную информацию обещали предоставить позже.

Всех, кто располагает информацией, родственники пропавшей женщины просят обратиться по телефонам: 8 (700) 499 72 92; 8 (778) 645 77 93 или «102».

Фото взято с сайта lada.kz