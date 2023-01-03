Пропавшую семью из семи человек нашли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Поиски семьи в Алматинской области завершились успешно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«3 января 2023 года в 20:30 силами группы Республиканского оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда г.Конаев со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, были обнаружены около 40 автомашин. Количество человек устанавливается, предварительно пострадавших нет. Пропавшая семья из семи человек находилась там же. У многих отсутствовало топливо. На данный момент силами спасателей производится дозаправка автомашин и эвакуация людей с машинами в колонне. Вторая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда следует навстречу по дороге Тургень-Батан-Обсерватория», - говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что 3 января 2023 года в 8 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от с.Шелик на Бартогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок), которые 2 января на двух легковых автомашинах выехали из г.Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой. Пропавшие люди, несмотря на регулярные рекомендации МЧС, не уведомили областной ДЧС о планируемом туристическом маршруте.

Поиски потерявшихся проводились силами департамента по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда с привлечением высокопроходимой техники, а также местных исполнительных органов, департамента полиции и волонтеров. В поисках был задействован дрон.

Кроме того, на 15 часов было запланировано привлечение воздушного судна, однако, в виду отсутствия погодных условий, воздушное судно привлечь не представилось возможным.

На поиски пропавшей семьи в 17:00 выехала вторая группа республиканского оперативно-спасательного отряда для расширения зоны поиска, были задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ.

Потерявшиеся люди, медленно продвигаясь навстречу поисковой группе, координировали маршрут по спутниковой связи. В 20:30 обе группы встретились. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

В ДЧС Алматинской области на время поисков была организована горячая линия по номеру телефона 8 (72772) 2-61-51, а также работа психологической службы.



