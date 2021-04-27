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    11:37, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Пропавшую девочку нашли с 55-летним мужчиной в заброшенном доме в Каражале

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    КАРАЖАЛ. КАЗИНФОРМ – В Каражале нашли девочку, о пропаже которой было объявлено вечером 26 апреля. Ребенка нашли вместе с мужчиной, который увел ее в заброшенные дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вчера вечером в Каражале местная жительница забила тревогу о пропаже своей дочери. Ребенок исчез со двора, где она игралась.

    «26 апреля т.г в 22:26 в дежурную часть отдела полиции г. Каражал Карагандинской области поступило заявление от 30 -летней жительницы об исчезновении её дочери. Сотрудниками полиции, представителями акимата, ОЧС и волонтёрами в городе проводились поисковые мероприятия», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В ходе поисков стражи порядка обнаружили 55-летнего жителя города, рядом с которым находилась девочка. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства как девочка оказалась в этом месте.

    «По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится оперативно-следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Задержанный водворен в ИВС», - пояснили в ведомстве.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Происшествия
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