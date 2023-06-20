Пропавшую без вести 15-летнюю девочку разыскивают полицейские области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетняя девочка ушла из дома в неизвестном направлении, ее ищет полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 июня в 15:00 часов несовершеннолетняя Александра Юрченко ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Девочка была одета в серые джинсы, при себе имела рюкзак черного цвета. Приметы подростка: спортивного телосложения, глаза зеленые, волосы русые, ниже плеч. Всем кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, правоохранители просят сообщить полиции региона по тел: +7 (707) 951-46-65, +7 (707) 503-26-43 либо 102.