Пропавшую 91-летнюю бабушку нашли военнослужащие Нацгвардии в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В выходные гвардейцы воинской части 6506 нашли потерявшуюся 91-летнюю бабушку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік».

Во время патрулирования города к войсковому наряду обратилась жительница мегаполиса. Она заявила, что уже несколько часов не может найти свою бабушку.

Начальник войскового наряда ефрейтор Алдияр Сансызбай совместно с патрульными рядовыми Дурсуном Мурадым и Байдосом Маратулы получили ориентировку от внучки бабушки и незамедлительно приступили к поискам пожилой женщины.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий на проспекте Республики была замечена женщина, подходящая по описанию.

«Как только Валентина обратилась к нам за помощью, мы, сразу же передав ориентировку всем войсковым нарядам приступили к поискам бабушки. Нами были осмотрены все ближайшие дворы, подвальные помещения, а также магазины. Но все было безуспешно, и только спустя 40 минут данная гражданка была замечена на проспекте Республики», - рассказал ефрейтор Алдияр Сансызбай.

Бабушку сопроводили в УП Абайского района, где ее ждали родные. Оказалось, что она плохо ориентируется по местности и может легко потеряться в пространстве.

За проявленную бдительность и высокую ответственность в адрес командования воинской части 6506 внучка данной гражданки написала благодарственное письмо.



