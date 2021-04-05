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    Пропавшую 91-летнюю бабушку нашли военнослужащие Нацгвардии в Шымкенте

    5 Апреля 2021, 14:06

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В выходные гвардейцы воинской части 6506 нашли потерявшуюся 91-летнюю бабушку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік».

    Во время патрулирования города к войсковому наряду обратилась жительница мегаполиса. Она заявила, что уже несколько часов не может найти свою бабушку.

    Начальник войскового наряда ефрейтор Алдияр Сансызбай совместно с патрульными рядовыми Дурсуном Мурадым и Байдосом Маратулы получили ориентировку от внучки бабушки и незамедлительно приступили к поискам пожилой женщины.

    В ходе оперативно-поисковых мероприятий на проспекте Республики была замечена женщина, подходящая по описанию.

    «Как только Валентина обратилась к нам за помощью, мы, сразу же передав ориентировку всем войсковым нарядам приступили к поискам бабушки. Нами были осмотрены все ближайшие дворы, подвальные помещения, а также магазины. Но все было безуспешно, и только спустя 40 минут данная гражданка была замечена на проспекте Республики», - рассказал ефрейтор Алдияр Сансызбай.

    Бабушку сопроводили в УП Абайского района, где ее ждали родные. Оказалось, что она плохо ориентируется по местности и может легко потеряться в пространстве.

    За проявленную бдительность и высокую ответственность в адрес командования воинской части 6506 внучка данной гражданки написала благодарственное письмо.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
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