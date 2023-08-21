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    Пропавшую 4-летнюю россиянку нашли полицейские Лисаковска

    21 Августа 2023, 16:30

    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - 18 августа девочка ушла из магазина, пока ее мама и бабушка оплачивали мобильный интернет. Они отвлеклись на минуту, а потом уже не обнаружили рядом ребенка. Мама немедленно позвонила в полицию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Поисками девочки занялся старший участковый полиции Ербол Сейтмагамбетов. Он обнаружил ребенка в 1,5 км от места пропажи и вернул ребенка матери. Полицейский рассказал подробности происшествия.

    «Заявка поступила, около 17:45. Мама девочки Наталья Гусева рассказала, что они с дочерью приехали из России в гости к бабушке. Возникла необходимость пополнить баланс телефона и они пошли в магазин. Отвлеклись буквально на секунды, когда не обнаружили ребенка рядом, – отметил Сейтмагамбетов.

    Полицейским немедленно было организовано патрулирование местности, опрос свидетелей, которые указали направление, в котором ушла 4-летняя девочка. Меньше чем через час она была обнаружена на одной из улиц Лисаковска, примерно в 1,5 км от места пропажи.

    Мама девочки и ее бабушка Вера Клименко поблагодарили полицейских за то, что они нашли девочку и передали ее семье в целости и сохранности.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Костанайская область Дети полиция
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