Пропавшую 16-летнюю жительницу Ордабасинского района нашли в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 16-летнюю жительницу Ордабасинского района Туркестанской области нашли в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее дочь вышла ночью из дома и пропала без вести. Мать несовершеннолетней пыталась самостоятельно найти свою дочь, однако после безуспешных поисков сообщила в полицию.

Получившие сообщение полицейские Ордабасинского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям с целью розыска пропавшей девушки. Стражи порядка искали ее у родственников и опросили возможных очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией. Они в течение суток установили местонахождение 16-летней девушки и обнаружили ее в г. Шымкенте.

Найденную девушку сотрудники полиции доставили домой и передали ее родителям.

Жительница Ордабасинского района обрадовалась возвращению дочери, выразила огромную благодарность сотрудникам полиции.

«Большое спасибо, районным полицейским. Они нашли мою пропавшую дочь и передали на руки живой и здоровой. Успехов Вам в работе, желаю крепкого здоровья и благополучия!» - поблагодарила стражей порядка сельчанка.



