Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Пропавшую 16-летнюю жительницу Ордабасинского района нашли в Шымкенте

    18 Мая 2021, 12:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 16-летнюю жительницу Ордабасинского района Туркестанской области нашли в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее дочь вышла ночью из дома и пропала без вести. Мать несовершеннолетней пыталась самостоятельно найти свою дочь, однако после безуспешных поисков сообщила в полицию.

    Получившие сообщение полицейские Ордабасинского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям с целью розыска пропавшей девушки. Стражи порядка искали ее у родственников и опросили возможных очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией. Они в течение суток установили местонахождение 16-летней девушки и обнаружили ее в г. Шымкенте.

    Найденную девушку сотрудники полиции доставили домой и передали ее родителям.

    Жительница Ордабасинского района обрадовалась возвращению дочери, выразила огромную благодарность сотрудникам полиции.

    «Большое спасибо, районным полицейским. Они нашли мою пропавшую дочь и передали на руки живой и здоровой. Успехов Вам в работе, желаю крепкого здоровья и благополучия!» - поблагодарила стражей порядка сельчанка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз