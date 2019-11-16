Пропавшую 16-летнюю студентку нашли в развлекательном заведении столицы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские нашли пропавшую 16 – летнюю студентку колледжа в одном из развлекательных заведений столицы. В настоящее время Расула Жанашева находится у родных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, сразу после заявления о пропаже девушки оперативниками был проведен комплекс оперативно – розыскных мероприятий. Проверены транспортные средства, осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, фирмы «такси», территории вокзалов, развлекательных заведений и других мест массового скопления людей. Ориентировки с фотографией и приметами Расулы была направлены во все территориальные отделы полиции Акмолинской и соседних областей, а также город Нур-Султан. В течение нескольких дней полицейские не прекращали поиски пропавшей, для установления местонахождения девушки были созданы специальные поисковые группы из числа сотрудников криминальной и ювенальной полиции.

«16-летнюю Расулу Жанашеву нашли вечером 15 ноября в одном из столичных кафе. В развлекательном заведении девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказывалась возвращаться домой. В настоящее время несовершеннолетняя находится под контролем отца», - рассказали в полиции.

Как отмечают полицейские, каждый факт пропажи несовершеннолетних вызывает широкий общественный резонанс, сотрудниками полиции проводится большая и кропотливая работа по поиску и установлению местонахождения пропавших, затрачивается огромное количество людских и технических ресурсов.

Напомним, заявление об исчезновении 16-летней Расулы Жанашей поступило в полицию 13 ноября. По словам матери, 8 ноября ее дочь, студента 1 курса одного из колледжей Кокшетау, сообщила, что поедет в село Зеренду к отцу, однако, как оказалось впоследствии, в населенный пункт девушка так и не приехала, но в течение этого времени периодически выходила на связь. В последний раз женщина говорила с дочерью 12 ноября, но после 16:00 телефон несовершеннолетней оказался отключен. Обеспокоенная мать обратилась за помощью в полицию.