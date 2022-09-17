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    Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли в Нур-Султане

    17 Сентября 2022, 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением обратилась жительница столицы, сообщив, что утром 14 сентября ее 14-летняя дочь вышла из дома по улице Казыбек би и не вернулась. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный департамент полиции.

    На поиски пропавшей был ориентирован личный состав полиции Нур-Султана. Обследовались места, где может находиться несовершеннолетняя. Опрашивались очевидцы, которые возможно могли ее видеть в последний раз.

    Благодаря проведенной работе, стражи порядка нашли школьницу и передали матери.

    Как оказалось, это не первый побег подростка из дома. Ранее девочка уже уходила 7 раз. Кроме того, полицейскими неоднократно проводилась профилактическая беседа и она была взята на особый контроль.

    Инспектором по делам несовершеннолетних подготовлен материал на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате г. Нур-Султана по вопросу направления подростка в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением. Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних.

    «Напоминаем родителям о необходимости контролировать поведение и местонахождение ребенка вне дома и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию», - сообщил начальник отдела розыска УП района «Есиль» Ержан Лепесов.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Общество Дети
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