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    Пропавшую 13-летнюю девочку из приемной семьи нашли в подъезде в Кокшетау

    1 Февраля 2021, 22:47

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшая из приемной семьи 13-летняя девочка была найдена сотрудниками полиции в одном из подъездов города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 31 января в 01.15 в полицию с заявлением обратились встревоженные приемные родители пропавшей 13-летней девочки. Самостоятельные поиски не принесли результатов. По словам заявителей, несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении вечером 30 января после ссоры с отцом, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

    «Полицейскими незамедлительно были разосланы ориентировки по области, были проверены все места возможного местонахождения девочки, опрошены родственники и знакомые. В результате принятых мер, 31 января сотрудники ювенального и криминального отделов полиции нашли школьницу в подъезде одного из жилых многоэтажных домов областного центра. Установлено, что в отношении несовершеннолетней каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось. Девочка передана родителям», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время сотрудники ювенальной полиции определили психолога ОФ «Шанс» для работы с ребенком по налаживанию детско-родительских отношений. Для семьи разработана индивидуальная программа социальной реабилитации.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Промышленность
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