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    Пропавший в Турции казахстанец найден в полицейском участке

    31 Октября 2021, 20:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пропавший в Турции казахстанец найден в полицейском участке одной из провинций этой страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 октября 2021 года гражданин РК Адилет Кенесхан должен был вернуться в Казахстан, однако, по неизвестным причинам пропустил рейс, и выйдя на связь с родителями не смог объяснить свое местонахождение, а в манере его речи были замечены изменения», - сообщили в Консульстве Казахстана в Турции.

    Согласно опубликованной информации, в последний раз на связь с близкими он выходил 28 октября.

    «После обращения в Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле лиц, знакомых с данным гражданином, незамедлительно была установлена связь с родственниками А.Кенесхана. В связи с просьбой матери о розыске А. Кенесхана, озвученной в ходе беседы, в Министерство иностранных дел Турции в срочном порядке была направлена соответствующая нота. Также в правоохранительные органы Турции был направлен запрос о розыске гражданина. Кроме того, по инициативе активных граждан в соцсетях была начата акция по поиску гражданина. В результате, 30 октября выяснилось, что гражданин находится в одном из полицейских участков провинции Коджаели. Приехавшая из Казахстана мать забрала 30 октября А. Кенесхана из участка. Теперь граждане готовятся вернуться в Казахстан», - отмечено в сообщении.


    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Происшествия Турция
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