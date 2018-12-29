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Пропавший в горах Алматы иностранец найден
29 Декабря 2018 08:42 311
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пропавший в горах Алматы 35-летний гражданин Российской Федерации найден. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в КЧС МВД РК.
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«Россиянин жив, обнаружен лесником, за ним направилась группа спасателей», - отметили в КЧС.
Чуть позже спасателями республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС гражданин Российской Федерации был передан медицинским работникам Центра медицины катастроф КЧС в Алматы.
Напомним, Михаил Шабалин в пятницу с утра ушел в горы. Со слов близких, он собирался подняться на пик им. Фурманова. Уже к вечеру мужчина сообщил семье, что заблудился.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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