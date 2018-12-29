Пропавший в горах Алматы иностранец найден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пропавший в горах Алматы 35-летний гражданин Российской Федерации найден. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в КЧС МВД РК.

«Россиянин жив, обнаружен лесником, за ним направилась группа спасателей», - отметили в КЧС.

Чуть позже спасателями республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС гражданин Российской Федерации был передан медицинским работникам Центра медицины катастроф КЧС в Алматы.



Напомним, Михаил Шабалин в пятницу с утра ушел в горы. Со слов близких, он собирался подняться на пик им. Фурманова. Уже к вечеру мужчина сообщил семье, что заблудился.