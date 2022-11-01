Пропавший в Астане школьник найден

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице найден пропавший 30 октября текущего года школьник. Об этом сообщили в департаменте внутренних дел города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мальчик найден в городе, он покинул дом сам», - уточнили в столичном департаменте полиции.

Ранее полицейские сообщали, что это не первый факт исчезновения несовершеннолетнего.

30 октября текущего года в полицию с заявлением обратилась жительница столицы с просьбой оказать содействие в розыске своего 12-летнего сына, который в тот же день около 16.00 часов вышел с адреса по улице Трудовая поиграть и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На поиски без вести пропавшего был ориентирован личный состав столичного департамента полиции и приданные силы.

Были проведены все необходимые оперативно-поисковые и проверочные мероприятия. Также содействие в поиске оказывали волонтеры.

«Принятыми мерами 12-летний мальчик был найден в районе Байтерека. В настоящее время подросток находится дома. Сотрудниками ювенальной полиции данная семья взята на особый контроль. Полицейские Астаны напоминают родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию» - добавили в департаменте полиции Астаны.

