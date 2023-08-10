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    Пропавший табун лошадей вернули хозяину жамбылские полицейские

    10 Августа 2023, 14:12

    ТАРАЗ, КАЗИНФОРМ – Проблема пропажи домашнего скота продолжает оставаться актуальной в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в дежурную часть Жуалынского районного отдела полиции с заявлением о краже 46 голов скота обратился 47-летний местный житель

    «14 сотрудников полиции на пяти автомашинах искали по степи пропавших лошадей, проверили все близлежащие территории и опросили возможных очевидцев. Выяснилось, что сотрудники занимались поиском скота, которого никто не крал, его попросту потеряли. Лошадей нашли мирно пасущимися на другой стороне пастбища», - пояснили в ведомстве.

    Сотрудник полиции вернул лошадей законному владельцу, который выразил огромную благодарность полицейским, принявшим оперативные меры по поиску пропавшего скота.

    «Полицейские просят владельцев скота строго придерживаться правил выпаса и напоминают, что вольный выпас создает условия для скотокрадов и самовольного ухода животных. Бродячий скот также может стать причиной ДТП с тяжкими последствиями, если животные выйдут на оживленную трассу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Как сообщалось ранее, житель Жамбылского района похищал скот у односельчан, стоимость похищенных голов скота оценивается более чем в 10 миллионов тенге. Серийного вора удалось задержать в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по указанию районной прокуратуры.

    В июне 2023 года сотрудники отдела полиции Жамбылского района задержали с поличным двоих мужчин, которые пытались вывезти табун лошадей на грузовой автомашине. Предотвращена кражи лошадей стоимостью 6 млн 740 тыс. тенге.

    С начала 2023 года в регионе к уголовной ответственности привлечены 43 скотокрада, в том числе 6 преступных групп. Из похищенных на территории области 305 голов скота найдено и возвращено владельцам 204, что составляет 66,8% от общего числа похищенного скота, сообщает департамент полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Скотокрадство полиция
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