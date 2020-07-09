Пропавший мэр Сеула найден мертвым

СЕУЛ. ВВС - КАЗИНФОРМ - Полиция нашла тело пропавшего в четверг мэра столицы Южной Кореи Пак Вон Суна. По предварительным данным, он покончил с собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Об исчезновении 64-летнего Пак Вон Суна вечером в четверг сообщила его дочь через несколько часов после его исчезновения.

С ее слов, отец ушел из дома и не вернулся. Перед исчезновением он оставил записку, которая встревожила его дочь, вызвавшую полицию.

Как сообщили агентству Ассошиэйтед пресс в городской администрации, Пак Вон Сун в четверг не появлялся на работе, из-за чего мэрией были отменены все запланированные на этот день встречи и мероприятия.

Камера наблюдения засекла Пака в 10:53 у входа в лесной массив в районе Сонбук-гу, где в последний раз был зарегистрирован сигнал его мобильного телефона.

В поисках мэра участвовало около 600 полицейских и пожарных, в операции были задействованы дроны и полицейские собаки.

После появления слухов о том, что мэр был якобы найден и госпитализирован, у больницы государственного университета Сеула собралась большая толпа.

Ранее появились неподтвержденная информация о том, что незадолго до исчезновения Пака одна из сотрудниц мэрии обвинила его в сексуальных домогательствах, но полиция не подтвердила эту информацию.

Не ясно, связана ли эта информация с его смертью.

Кандидат в президенты

Пак Вон Сун впервые был избран на пост мэра столицы в 2011 году. В июле прошлого года он переизбрался на свой третий и, согласно законодательству, последний срок на этом посту.

Нынешний мэр Сеула считался одним из наиболее вероятных кандидатов от правящей Демократической партии Тобуро на президентских выборах 2022 года.

Пак Вон Сун, юрист по образованию, с 1982 года занимался адвокатской деятельностью и специализировался на правах человека.

В конце 1970-х годов он был исключен из Сеульского национального университета за участие в студенческих протестах против диктатуры Пак Чун Хи. После отчисления он несколько месяцев провел в тюрьме.

В 1993 году он работал научным сотрудником на юридическом факультете Гарвардского университета.

Находясь на посту мэра Сеула, Пак Вон Сун активно занимался благоустройством города.

В 2013 году ему удалось добиться отмены повышения платы за проезд в сеульском метро и на пригородных поездах.