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    • Пропавших подростков нашли в Таразе

    15 Августа 2022 17:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пропавших подростков нашли за сутки в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции города Тараза около 23:50 часов поступило сообщение от жителя Жуалынского района о том, его дети в возрасте 11 и 12 лет вышли из дома и не вернулись.

    По факту с участием личного состава управления полиции и волонтеров были проведены поисковые мероприятия в парках, заброшенных зданиях, рынках и местах, куда обычно ходят подростки.

    В результате розыскных работ сотрудники батальона патрульной полиции около 07:20 утра нашли подростков, спящими под одним из мостов, расположенных в черте города. Дети благополучно переданы родителям. Психологи проводят с ними профилактические беседы. Как свидетельствует статистика, в Жамбылской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лиц, объявленных в розыск, сократилось в два раза. Так, в 2021 году 97 человек были объявлены в розыск, найдены 82, из них 13 несовершеннолетних. В этом году объявлены в розыск 43 человека, найден 31, из них 7 несовершеннолетних.


    Фото: polisia.kz
    #Жамбылская область #МВД РК #Тараз
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