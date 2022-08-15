Пропавших подростков нашли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пропавших подростков нашли за сутки в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Тараза около 23:50 часов поступило сообщение от жителя Жуалынского района о том, его дети в возрасте 11 и 12 лет вышли из дома и не вернулись.

По факту с участием личного состава управления полиции и волонтеров были проведены поисковые мероприятия в парках, заброшенных зданиях, рынках и местах, куда обычно ходят подростки.

В результате розыскных работ сотрудники батальона патрульной полиции около 07:20 утра нашли подростков, спящими под одним из мостов, расположенных в черте города. Дети благополучно переданы родителям. Психологи проводят с ними профилактические беседы. Как свидетельствует статистика, в Жамбылской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лиц, объявленных в розыск, сократилось в два раза. Так, в 2021 году 97 человек были объявлены в розыск, найдены 82, из них 13 несовершеннолетних. В этом году объявлены в розыск 43 человека, найден 31, из них 7 несовершеннолетних.





Фото: polisia.kz