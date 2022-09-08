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    Пропавших детей нашла служебно-розыскная собака в Нур-Султане

    8 Сентября 2022, 22:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница Нур-Султана о том, что ее 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Женщина попыталась сама найти ребенка, но безрезультатно. Тогда она обратилась в полицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

    Полицейские обследовали возможные места нахождения подростка и нашли пропавшую при помощи служебно-розыскной собаки в одном из дворов столицы. Как оказалось, между девочкой и матерью произошел конфликт, в результате которого она решила уйти из дома.

    К поискам ребенка приступил инспектор-кинолог Алибек Досмаганбетов со служебной овчаркой по кличке Кокжал. По запаху с одежды ребенка собаке быстро удалось взять след. Через несколько минут собака нашла ребенка. Кокжал привел полицейских на соседнюю улицу, где и была обнаружена девочка.

    Овчарке Кокжал шесть лет, на службу в кинологическую службу полиции она поступила четыре года назад. Питомец хорошо обучен и приучен к поиску человека по запаховому следу.

    В другом случае при помощи этой же собаки удалось найти 7-летнюю девочку. С заявлением в полицию обратился житель города о том, что его ребенок в 18:00 часов вышел со школы и не вернулся. В ходе проведенных мероприятий, сотрудниками полиции в 20:05 часов при помощи собаки удалось разыскать ребенка. Девочка после школы заигралась в другом дворе, позабыв о времени.

    Дети переданы родителям и находятся дома. Полицейские Нур-Султана напоминают родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Общество Животные Дети
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