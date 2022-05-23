Пропавших без вести четверых отдыхающих спасли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в результате спасательной операции найдены четверо туристов, заблудившихся в тумане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«22.05.2022 в 22:10 на контактный пункт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение об исчезновении отдыхающих», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

По информации спасателей, туристы, выехавшие с озера Сусинген, направлялись в зону отдыха «Алтын-Дан», но не вернулись.

Поиски велись в ущелье Наутсай в пяти км от сел Керегетас и Каскасу Толебийского района, были задействованы 17 спасателей, один сотрудник кинологического отдела, две единицы техники и четыре сотрудника департамента полиции, а также пять работников Национального парка.

«Последний контакт состоялся 22.05.2022 в 23:10, а уже в 02:32 23.05.2022 департаментом по чрезвычайным ситуациям в горном районе Кулыншакты в 10 км от ущелья Наутсай обнаружено четверо пропавших без вести. По их словам выяснилось, что они заблудились в тумане», - сообщили в ДЧС.

Поисковики доставили найденных туристов в зону отдыха, медицинской помощи не потребовалось.

«Если вы отправляетесь на прогулку в горы, не ходите по незнакомому маршруту. Носите удобную одежду, желательно носить специальную обувь. Помните, что горная местность опасна», - предупреждает ДЧС Туркестанской области.



