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    Пропавших без вести четверых отдыхающих спасли в Туркестанской области

    23 Мая 2022, 11:01

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области в результате спасательной операции найдены четверо туристов, заблудившихся в тумане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    «22.05.2022 в 22:10 на контактный пункт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение об исчезновении отдыхающих», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

    По информации спасателей, туристы, выехавшие с озера Сусинген, направлялись в зону отдыха «Алтын-Дан», но не вернулись.

    Поиски велись в ущелье Наутсай в пяти км от сел Керегетас и Каскасу Толебийского района, были задействованы 17 спасателей, один сотрудник кинологического отдела, две единицы техники и четыре сотрудника департамента полиции, а также пять работников Национального парка.

    «Последний контакт состоялся 22.05.2022 в 23:10, а уже в 02:32 23.05.2022 департаментом по чрезвычайным ситуациям в горном районе Кулыншакты в 10 км от ущелья Наутсай обнаружено четверо пропавших без вести. По их словам выяснилось, что они заблудились в тумане», - сообщили в ДЧС.

    Поисковики доставили найденных туристов в зону отдыха, медицинской помощи не потребовалось.

    «Если вы отправляетесь на прогулку в горы, не ходите по незнакомому маршруту. Носите удобную одежду, желательно носить специальную обувь. Помните, что горная местность опасна», - предупреждает ДЧС Туркестанской области.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Туризм Происшествия Регионы Общество ДЧС
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