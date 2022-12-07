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      Северо-Казахстанская область

    Пропавшие без вести: в СКО продолжаются поиски пятерых человек

    7 Декабря 2022, 23:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и местные жители несколько дней искали пропавшего без вести 47-летнего сельчанина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, житель Тайыншинского района исчез в морозы. Жил один, телефона не имел. Оперативники и участковые организовали масштабные поиски. К ним подключились местные жители, выезжавшие в поля на лошадях. Вскоре появилась информация, что мужчину видели в отдалённых населённых пунктах. Зону поиска расширили. Нашли его в соседней Акмолинской области. Сельчанин уехал на заработки и не предупредил родственников.

    И.о. начальника управления криминальной полиции Мадияр Харипов говорит, что подобные истории пропажи людей не редкость.

    За 11 месяцев в области сотрудники полиции приняли 479 обращений о без вести пропавших людях. Большую часть нашли в дежурные сутки. По 28 пропавшим завели розыскные дела. Из них нашли 23 человека. Таким образом пять человек считаются без вести пропавшими в этом году в СКО.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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