Пропавшего военнослужащего из Узбекистана ищут казахстанские спасатели в Мактааральском районе

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области казахстанские спасатели ищут без вести пропавшего узбекистанского солдата по просьбе соседнего государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города Шымкент.

В ДЧС Шымкента 20 июня поступило письмо от руководства Комитета по ЧС МВД РК об оказании помощи в поиске военнослужащего Национальной гвардии Республики Узбекистан 1992 года рождения.

В тот же день в 8.30 на водохранилища в Мактааральском и Жетысайском районах из спасательного поста «Шардара» оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента выехали пятеро спасателей и представители ДЧС Туркестанской области. В поисках задействованы одна лодка, одна единица техники.

Дополнительно из Шымкента в 09.15 выехали два кинологических расчета оперативно-спасательного отряда ГУ «СП и АСР» шымкентского ДЧС.

В настоящее время поисковые работы продолжаются.



