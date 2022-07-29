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    • Пропавшего в России мужчину вернули домой туркестанские полицейские

    29 Июля 2022 21:37

    ТУРКЕСТАН.К АЗИНФОРМ - Пропавшего в России мужчину вернули домой туркестанские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть управления полиции города Туркестана обратилась местная жительница. По словам женщины, ее 46-летний сын уехал на заработки в Россию и не возвращался в течение года. Мать больше месяца пыталась найти своего сына. После безуспешных поисков горожанка обратилась за помощью в полицию.

    Как только поступило сообщение, сотрудники миграционной службы города начали поиски пропавшего гражданина. Стражи порядка развернули розыскные мероприятия, дали ориентировку сначала по области, а затем по всей Республике Казахстан. Учитывая также, что мужчина мог находиться в Российской Федерации по работе, они направили сообщение в посольство и правоохранителям соседней страны.

    В течение нескольких дней сотрудники полиции нашли пропавшего без вести гражданина. Как стало известно, мужчина уехал работать в Россию и по неосторожности сломал ногу. С тех пор он был без работы. Также он пояснил, что не обращался к матери, чтобы она не волновалась.

    Пропавший 46-летний мужчина благополучно возвращен домой. Мать, обрадовавшись возвращению сына, искренне поблагодарила сотрудников миграционной службы, которые оперативно отреагировали и помогли в поисках.


    Фото: polisia.kz
    #Туркестанская область #Россия #МВД РК
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