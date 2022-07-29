Пропавшего в России мужчину вернули домой туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН.К АЗИНФОРМ - Пропавшего в России мужчину вернули домой туркестанские полицейские, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть управления полиции города Туркестана обратилась местная жительница. По словам женщины, ее 46-летний сын уехал на заработки в Россию и не возвращался в течение года. Мать больше месяца пыталась найти своего сына. После безуспешных поисков горожанка обратилась за помощью в полицию.

Как только поступило сообщение, сотрудники миграционной службы города начали поиски пропавшего гражданина. Стражи порядка развернули розыскные мероприятия, дали ориентировку сначала по области, а затем по всей Республике Казахстан. Учитывая также, что мужчина мог находиться в Российской Федерации по работе, они направили сообщение в посольство и правоохранителям соседней страны.

В течение нескольких дней сотрудники полиции нашли пропавшего без вести гражданина. Как стало известно, мужчина уехал работать в Россию и по неосторожности сломал ногу. С тех пор он был без работы. Также он пояснил, что не обращался к матери, чтобы она не волновалась.

Пропавший 46-летний мужчина благополучно возвращен домой. Мать, обрадовавшись возвращению сына, искренне поблагодарила сотрудников миграционной службы, которые оперативно отреагировали и помогли в поисках.





Фото: polisia.kz



