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    Пропавшего туриста обнаружили на леднике пика Маншук Маметовой

    19 Июля 2021, 14:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли пропавшего мужчину на леднике пика Маншук Маметовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Сегодня во время обследования ледника пешая группа сотрудников РОСО обнаружили мужчину. Он сильно замерз, спасатели предоставили ему теплую одежду. В медицинской помощи он не нуждался. На данный момент оперативная группа РОСО спускаются вместе с туристом с гор.

    Напомним, 18 июля турист пропал турист пропал в горах Заилийского Алатау. Поиски велись спасателями РОСО совместно с альпинистами Федерации альпинизма.

    В поисках пропавшего был задействован вертолет АО «Казавиаспас».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Туризм Видео МЧС
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