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    Пропавшего ребенка вернули родителям полицейские в ЗКО

    15 Октября 2021, 10:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пропавшего ребенка вернули родителям полицейские ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    10-летний мальчик вечером вышел из дома и не вернулся. На его поиски был ориентирован весь личный состав департамента полиции ЗКО. Полицейские нашли мальчика спящим в стоге сена. Как оказалось, ребенок заигрался и уснул там. Родители мальчика, жители поселка Зеленое, выразили благодарность полицейским.

    «Сообщение о пропаже несовершеннолетнего поступило 13 октября примерно в 20:15 часов. По приказу начальника Департамента полиции тут же был поднят весь личный состав. Поисковые мероприятия проводились под руководством первого заместителя начальника департамента полиции Ж.Жаншина. Полицейские прошли каждый метр поселка, поиски продолжались всю ночь, ближе к утру ребенка обнаружили во дворе чужого дома, он спал на сеновале. Нашли его криминалист Ксенофонтов, оперуполномоченный Карлибаев и водитель Тулеуналиев. В настоящее время ребенок находится дома», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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