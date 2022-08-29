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      Астана (Нур-Султан)

    Пропавшего подростка вернули родителям в Косшы

    29 Августа 2022 00:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О подробностях обнаружения пропавшего подростка из города Косшы сообщили в столичной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    28 августа в полицию поступило сообщение о пропаже 12-летнего ребенка. Со слов матери, он страдает аутизмом.

    Был ориентирован личный состав столичной полиции и коллеги из соседних районных управлений. Полицейским помогали волонтеры.

    Позже поступила информация о том, что на кольцевой женщина за рулем заметила заблудившегося подростка. Она спросила, куда он направляется. Ребенок не смог внятно объяснить, как он попал на это место, после чего она доставила его в полицию города Косшы.

    Несовершеннолетнего передали родителям, он находится дома.


    Астана (Нур-Султан) Акмолинская область МВД РК
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