Пропавшего подростка разыскивают в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Абайской области разыскивает в городе Семее без вести пропавшего несовершеннолетнего Бейсенғали Ескендір Айқынұлы, 2008 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Подросток 30 августа около 11 часов вышел на прогулку в Центральный парк и не вернулся домой. Ребенок имеет задержку психического развития.
Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные.
Был одет в спортивный костюм черного цвета с капюшоном, темно-синего цвета кроссовки. Может передвигаться на спортивном велосипеде.
«Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить по телефону», - добавили в департаменте полиции.