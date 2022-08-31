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    Пропавшего подростка разыскивают в Семее

    31 Августа 2022 02:41

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Абайской области разыскивает в городе Семее без вести пропавшего несовершеннолетнего Бейсенғали Ескендір Айқынұлы, 2008 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подросток 30 августа около 11 часов вышел на прогулку в Центральный парк и не вернулся домой. Ребенок имеет задержку психического развития.

    Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные.

    Был одет в спортивный костюм черного цвета с капюшоном, темно-синего цвета кроссовки. Может передвигаться на спортивном велосипеде.

    «Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить по телефону», - добавили в департаменте полиции.


    МВД РК Абайская область Семей
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