Пропавшего подростка разыскивают в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Абайской области разыскивает в городе Семее без вести пропавшего несовершеннолетнего Бейсенғали Ескендір Айқынұлы, 2008 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подросток 30 августа около 11 часов вышел на прогулку в Центральный парк и не вернулся домой. Ребенок имеет задержку психического развития.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет в спортивный костюм черного цвета с капюшоном, темно-синего цвета кроссовки. Может передвигаться на спортивном велосипеде.

«Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить по телефону», - добавили в департаменте полиции.



