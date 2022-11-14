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    Пропавшего подростка из Уштобе нашли спустя 5 суток в Алматы

    14 Ноября 2022, 09:27

    УШТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейские нашли и вернули домой пропавшего без вести несовершеннолетнего из Уштобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ночь на 7 ноября к полицейским Каратальского района обратилась жительница города Уштобе с просьбой о содействии в поисках пропавшего без вести 17-летнего сына. Следователем Арманом Алимжановым начато досудебное расследование, составлен план расследования, направлены ориентировки и поручения по розыску. К поискам несовершеннолетнего полицейские подключили школьных преподавателей и волонтеров. Общими усилиями были проверены места возможного появления разыскиваемого юноши. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала Нурали в Талдыкоргане. Было создано несколько розыскных групп, организовавших поисковые мероприятия в Талдыкоргане и Алматы. Ориентировку на несовершеннолетнего разместили в соцсетях и адресовали в полицейские подразделения соседних регионов. Розыск подростка не прекращался на протяжении последних пяти суток.

    Участковым инспекторам Каратальской районной полиции Айбару Ошакбай и Нуржану Далибаеву удалось при содействии коллег установить местонахождение несовершеннолетнего в Алматы и привезти в родной город Уштобе. Нурали уже возвращен домой и находится в кругу своих родных. Его родители выразили стражам порядка благодарность за настойчивость в поисках их ребенка.
    МВД РК Жетысуская область
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