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      Жетысуская область

    Пропавшего подростка из области Жетысу разыскивает полиция

    6 Июня 2023, 10:47

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские области Жетысу разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девочку-подростка из села Аулиеагаш Панфиловского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    4 июня несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Школьница была одета в черный свитер, темные джинсы и белые кроссовки.
    Приметы подростка: среднего телосложения, карие глаза, волосы темные, длинные, ниже плеч.

    Сотрудники полиции просят все, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней сообщить по телефонам: +7 705 519 1021, +7 707 786 4630, +7 771 492 1007 либо 102.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Дети
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