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    Пропавшего пастуха нашли спасатели в Алматинской области

    30 Марта 2022, 22:04

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 67-летний пастух вышел на выпас скота утром 29 марта в Алматинской области и не вернулся. Его нашли спустя несколько часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    29 марта в 21:25 в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что пастух 1955 года рождения, житель села Жалаулы Кегенского района, вышел на выпас скота в районе 9:00 утра и не вернулся.

    «Для проведения поисково-спасательных работ были направлены две поисковые группы из числа сотрудников ДЧС, полиции и местных исполнительных органов в количестве 16 человек и 4 единиц техники. Расстояние от места дислокации спасателей до места организации поисков составляло 20 километров», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона был создан оперативный штаб по случаю ухудшения погодных условий.

    «Принятыми мерами поисковых групп 30 марта в 00:20 часов скотник был найден поисковой группой ДЧС, найденный гражданин в медицинской помощи не нуждался. Спасателями организовано горячее питье, питание и обогрев спасенного», - дополнили в департаменте.

    Напомним, в Алматинской области в результате сильного ветра зарегистрировано 66 фактов срыва кровель зданий, падения деревьев, обрывов линии электропроводов и порча трех единиц автотранспорта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Регионы Казахстана МЧС ДЧС Спасение
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