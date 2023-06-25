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    Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области

    25 Июня 2023, 22:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автомобиль нашли на дне реки Иртыш на глубине около 5 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Три дня спасатели искали гражданина Леонтьева Р. Ю., который 16 июня пропал без вести при невыясненных обстоятельствах.

    «25 июня в ходе поисковых работ в реке Иртыш спасатели при помощи эхолота обнаружили автомобиль на глубине около 5 метров и удаленностью от берега 10-15 метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Водолаз погрузился и подтвердил, что машина лежала на крыше. С помощью спецтехники машину подняли на берег и передали службе 102.

    Внутри салона обнаружено тело без вести пропавшего Леонтьева Р. Ю.

    Ранее в Павлодарской области в 15 метрах от берега под водой нашли тело 25-летнего мужчины. Он отдыхал с компанией ночью на берегу реки Усолка.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Транспорт МВД РК Регионы Казахстана Павлодар
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