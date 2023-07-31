Пропавшего мужчину ищут с помощью вертолета и водолазов в Мангистауской области

КУРЫК. КАЗИНФОРМ - В поисковых мероприятиях пропавшего без вести мужчины в Мангистауской области принимают участие сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимата района, добровольцы, рыбаки села и родственники пропавшего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поисково-спасательные работы охватывают территорию от местности Сарша по берегу моря. Всего задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. Среди них вертолет, 10 лодок и внедорожники.

В утреннее время вертолет МИ-8 департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области ведет наблюдение с воздуха, 7 водолазов ведут поисковые работы в море.

Также ведется беспилотный мониторинг территории. Поиски продолжаются.