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    Пропавшего мужчину ищут с помощью вертолета и водолазов в Мангистауской области

    31 Июля 2023, 00:19

    КУРЫК. КАЗИНФОРМ - В поисковых мероприятиях пропавшего без вести мужчины в Мангистауской области принимают участие сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимата района, добровольцы, рыбаки села и родственники пропавшего. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Поисково-спасательные работы охватывают территорию от местности Сарша по берегу моря. Всего задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. Среди них вертолет, 10 лодок и внедорожники.

    В утреннее время вертолет МИ-8 департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области ведет наблюдение с воздуха, 7 водолазов ведут поисковые работы в море.

    Также ведется беспилотный мониторинг территории. Поиски продолжаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Видео Мангистауская область МЧС ДЧС
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