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    Пропавшего месяц назад мужчину нашли в Павлодарской области

    15 Ноября 2022, 22:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Экибастуза ушел искать работу месяц назад и не вернулся, нашли его в одном из крестьянских хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 октября в полицию города Экибастуза обратилась супруга без вести пропавшего Алексея Рыкова и сообщила, что он 15 октября ушел из дома искать работу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Была составлена ориентировка, которую направили во все территориальные подразделения области, а также ближайшие регионы», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области историю о случае, который завершился благополучно, благодаря стражам порядка.
    По данным полицейских, ориентировки на мужчину были расклеены по всему городу и селам зоны Экибастуза, была опубликована информация в социальных сетях и СМИ. Вместе с сотрудниками полиции в поисках активное участие принимали волонтеры и неравнодушные горожане.

    «Ежедневно нами составлялись маршруты, отрабатывались все версии. При опросе родственники пояснили, что не видели его уже больше месяца, и что ранее он имел уходы из дома, при этом не ставил никого в известность. Сегодня участковым инспектором Дауреном Карашашевым при проведении розыскных мероприятий установлено местонахождение без вести пропавшего мужчины», - сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.
    Выяснилось, что Алексей Рыков работает плотником в одном из крестьянских хозяйств, расположенном в 58 километрах от города. С его слов, все это время он ездил по региону и искал работу. Телефона с собой у него не было, добавил Каиржан Шакаргалиев.


    Фото ДП Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Общество
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