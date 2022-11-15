Пропавшего месяц назад мужчину нашли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель Экибастуза ушел искать работу месяц назад и не вернулся, нашли его в одном из крестьянских хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 октября в полицию города Экибастуза обратилась супруга без вести пропавшего Алексея Рыкова и сообщила, что он 15 октября ушел из дома искать работу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Была составлена ориентировка, которую направили во все территориальные подразделения области, а также ближайшие регионы», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области историю о случае, который завершился благополучно, благодаря стражам порядка.

По данным полицейских, ориентировки на мужчину были расклеены по всему городу и селам зоны Экибастуза, была опубликована информация в социальных сетях и СМИ. Вместе с сотрудниками полиции в поисках активное участие принимали волонтеры и неравнодушные горожане.

«Ежедневно нами составлялись маршруты, отрабатывались все версии. При опросе родственники пояснили, что не видели его уже больше месяца, и что ранее он имел уходы из дома, при этом не ставил никого в известность. Сегодня участковым инспектором Дауреном Карашашевым при проведении розыскных мероприятий установлено местонахождение без вести пропавшего мужчины», - сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

Выяснилось, что Алексей Рыков работает плотником в одном из крестьянских хозяйств, расположенном в 58 километрах от города. С его слов, все это время он ездил по региону и искал работу. Телефона с собой у него не было, добавил Каиржан Шакаргалиев.



Фото ДП Павлодарской области.



