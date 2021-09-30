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    14:50, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшего мальчика нашли в багажнике авто отца в Акмолинской области

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    ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области пропавшего без вести мальчика нашли в багажнике авто отца, сообщает Polisia.kz.

    30 сентября в дежурную часть Шортандынского РОП обратился 37-летний местный житель, с просьбой о содействии в поисках 12-летнего сына.

    По словам мужчины, днем ранее, 29 сентября после 20.00 часов вечера, после ужина мальчик вышел из дома, и до обращения в полицию о его местонахождении мужчине ничего не было известно.

    Сначала родные пропавшего ребенка предприняли попытки самостоятельных поисков, которые не дали результатов, тогда они обратились за помощью в полицию. На поиски ребенка незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, участковые инспекторы группы ювенальной полиции и УИП.

    По прибытию на место проживания заявителей сотрудники полиции, в первую очередь осмотрели близлежащую территорию и территорию двора, на которой находился и нерабочий автомобиль отца пропавшего ребенка. Полицейские решили осмотреть автомобиль, при вскрытии которого в багажнике был обнаружен укрывшийся отцовской курткой, мирно спящий без вести пропавший мальчик. При осмотре ребенка признаков угрозы жизни и здоровью не установлено, мальчик передан родителям.



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