Пропавшего двухлетнего мальчика нашли у водоема в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около восьми часов длились поиски пропавшего двухлетнего малыша в Целиноградском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

27 мая в отдел полиции Целиноградского района обратился встревоженный отец двухлетнего ребенка с просьбой оказать содействие в поиске сына. Малыш исчез при неизвестных обстоятельствах.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что 27 мая 27-летняя жительница села Кабанбай-батыр с четырьмя детьми находилась во дворе дома. Дети играли. Немного позже мама отлучилась покормить двухмесячного сына. 8-летний сын, 7-летняя дочь и двухлетний сын женщины остались во дворе. Около 20:30 часов вернулся с работы отец детей. В это время дети еще были во дворе. Спустя некоторое время дочь зашла домой. Родители спросили ее, где находятся братья. Девочка ответила, что они играют во дворе. Заподозрив неладное, женщина попросила супруга посмотреть за детьми. Выйдя на улицу, мужчина не обнаружил сыновей. Он сообщил об этом жене, и вместе они отправились на поиски. В результате 8-летнего сына они нашли в соседнем дворе. Мальчик играл с другими детьми. Младшего сына своими силами супругам найти не удалось, и они обратились в полицию», - отметили в ведомстве.

Полицейские начали досудебное расследование по факту исчезновения ребенка и организовали поиски. В них были задействованы силы всего личного состава Целиноградского РОП, сотрудники акимата сельского округа, местные жители и волонтеры.

Были прочесаны все канализационные и водосточные трубы, осмотрены территории соседних домов, ближайшие лесопосадочные окрестности.

В результате поисков в 05:10 утра 28 мая в северном направлении в районе берегов водоема на расстоянии 800-900 метров от дома был обнаружен малолетний мальчик. Он был спокоен, однако из-за холода весь дрожал. Укутав ребенка в свою куртку, сотрудник акимата привез мальчика и передал родителям. Малыша осмотрели медики скорой помощи. Они заверили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. На теле не было каких-либо телесных повреждений.

Акмолинские полицейские призвали всех родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра.