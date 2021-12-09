Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша. МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась местная жительница. У нее пропал маленький ребенок. Со слов женщины, она потеряла двухлетнего сына возле автовокзала на одной улиц поселка.

Мать пыталась самостоятельно найти малыша, но после безуспешных поисков обратилась за помощью к полицейским. Получив сообщение, полицейские Сарыагашского района сразу же приступили к поискам пропавшего ребенка. Стражи порядка тщательно прочесали близлежащие улицы и подворья, опросили очевидцев и прохожих, которые могли бы его видеть, а также изучили камеры видеонаблюдения. В результате сотрудники полиции в течение двух часов обнаружили пропавшего малыша в 2 км от дома на одном из перекрестков районного центра. Найденного ребенка полицейские благополучно передали родителям.

Мать 2-летнего малыша поблагодарила инспектора ювенальной полиции Майру Елемесову и весь личный состав Сарыагашского РОП за проявленное внимание и оперативность при поисках ее пропавшего сына.

«Сегодня я потеряла своего двухлетнего сына. И сразу же обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка быстро нашли моего сына. Поэтому хочу поблагодарить полицейских Сарыагашского района. Желаю им здоровья и успехов по службе. Сейчас мой сын рядом со мной. Большое спасибо!, – поблагодарила сотрудников полиции местная жительница.



