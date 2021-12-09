Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша

    9 Декабря 2021, 20:17

    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша. МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась местная жительница. У нее пропал маленький ребенок. Со слов женщины, она потеряла двухлетнего сына возле автовокзала на одной улиц поселка.

    Мать пыталась самостоятельно найти малыша, но после безуспешных поисков обратилась за помощью к полицейским. Получив сообщение, полицейские Сарыагашского района сразу же приступили к поискам пропавшего ребенка. Стражи порядка тщательно прочесали близлежащие улицы и подворья, опросили очевидцев и прохожих, которые могли бы его видеть, а также изучили камеры видеонаблюдения. В результате сотрудники полиции в течение двух часов обнаружили пропавшего малыша в 2 км от дома на одном из перекрестков районного центра. Найденного ребенка полицейские благополучно передали родителям.

    Мать 2-летнего малыша поблагодарила инспектора ювенальной полиции Майру Елемесову и весь личный состав Сарыагашского РОП за проявленное внимание и оперативность при поисках ее пропавшего сына.

    «Сегодня я потеряла своего двухлетнего сына. И сразу же обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка быстро нашли моего сына. Поэтому хочу поблагодарить полицейских Сарыагашского района. Желаю им здоровья и успехов по службе. Сейчас мой сын рядом со мной. Большое спасибо!, – поблагодарила сотрудников полиции местная жительница.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус