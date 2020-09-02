Пропавшего девятилетнего мальчика нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы нашли пропавшего без вести 9-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мальчик нашелся. Живой и невредимый. Сейчас будем передавать его маме»,- сообщили в полиции.

Более подробную информацию в полиции обещали предоставить чуть позже.

Напомним, в Алматы полицейские разыскивали пропавшего 9-летнего мальчика. К поиску мальчика подключились более 200 человек.