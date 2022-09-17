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    Пропавшего человека ищут в Восточно-Казахстанской области

    17 Сентября 2022, 18:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области продолжаются поиски пропавшего человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    11 сентября 2022 года 33-летний Сергей Сергеев был в гостях у друга на соседней улице, затем вышел в неизвестном направлении и пропал.

    Поиски жителя поселка Усть-Таловка продолжаются, в них задействованы полицейские, волонтеры, а теперь подключились и военнослужащие Национальной гвардии.

    Для повышения эффективности поисков военнослужащих разделили по условным квадратам.


    Автор:

    Алла Серикбаева

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Общество Нацгвардия
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