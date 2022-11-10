Пропавшего без вести пенсионера вернули домой полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшего без вести пенсионера вернули домой полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

К полицейским Казыгуртского района обратился местный житель. Он сообщил, что его пожилой отец, находившийся на лечении в больнице, вышел в неизвестном направлении и не вернулся. Мужчина несколько часов самостоятельно искал отца, но не смог найти. Тогда он попросил помощи у сотрудников полиции.

Получив сообщение, казыгуртские полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по поиску пропавшего мужчины. Они прочесали ближайшие к больнице улицы и дворы, осмотрели возможные места его появления и опросили очевидцев. Также всем полицейским раздали ориентировки и провели всесторонний розыск.

В результате было установлено местонахождение без вести пропавшего, которого после благополучно передали родственникам.

Как выяснилось, стражи порядка нашли пенсионера примерно в 3-4 км от соседнего села.

Сын, обрадовавшись, что отца нашли живым, поблагодарил полицейских.

«Мой отец ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Сразу обратился к сотрудникам полиции. В течение двух часов они выяснили его местонахождение и вернули домой. Спасибо полицейским», - сказал мужчина.

Стражи порядка напоминают жителям области, что за пожилыми родственниками необходим постоянный присмотр. В случае, если близкие или родственники заблудились и пропали, то незамедлительно обращаться в полицию.

Фото: polisia.kz