Пропавшего 20 лет назад родственника помог найти женщине участковый из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя начальника департамента полиции г. Нур-Султана поступила благодарность от жительницы г. Уральска. Она в своем письме благодарит столичного участкового инспектора полиции, который в кратчайшие сроки помог разыскать пропавшего родственника, передает МИА «Казинформ».

Наталья Константиновна, так зовут местную жительницу г. Уральска, выразила слова признательности участковому инспектору полиции УПП-15 УП района «Байконыр» столичного департамента капитану полиции Копжасару Жусупову за поиски ее родственника, которого она искала больше 20 лет.

Для поисков женщина обратилась в дежурную часть департамента полиции г. Нур-Султана. Женщине дали контакты участкового пункта полиции, обслуживающего предполагаемое место проживания мужчины. В дальнейшем женщина вышла на связь с участковым и попросила полицейского разыскать ее родственника. В течение двух дней участковый нашел мужчину и помог ему добраться в Уральск. В столице мужчина не имел постоянного места жительства и перебирался случайными заработками.

Полицейский купил ему билет на поезд, продукты питания. На перроне его благополучно встретила родственника и выразила искренние слова благодарности полицейскому за чуткое отношение к людям.