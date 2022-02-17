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    Пропавшего 17-летнего павлодарца нашли в ВКО

    17 Февраля 2022, 14:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Усть-Каменогорска разыскали 17-летнего павлодарца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В пресс-службе сообщили, что накануне была получена информация из Павлодара о пропаже несовершеннолетнего. Выяснилось, что 15 февраля около 13:32 часов в дежурную часть управления полиции Павлодара поступило заявление от заместителя директора колледжа транспорта и коммуникации о пропаже их студента. Но больше всех встревожило то, что несовершеннолетний перед исчезновением написал прощальное сообщение ребятам своей группы. Руководство колледжа обратилось за помощью в полицию, предположив, что их подопечный может находится в Усть-Каменогорске.

    Полицейские переговорили с друзьями и знакомыми пропавшего молодого человека. Они рассказали, что парень снял деньги и заказал такси до Усть-Каменогорска. На сообщения в соцсетях и звонки ребят, он не отвечал. На сообщение психолога колледжа парень ответил только, что с ним все в порядке, и он знает, что его ищут.

    «К нам обратились павлодарские коллеги. В поисках несовершеннолетнего был задействован весь личный состав. Благодаря быстрому реагированию в ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторами по делам несовершеннолетних Иртышского отдела полиции несовершеннолетний парень был найден. В этот момент он находился в районе улицы Кабанбай батыра», — пояснил начальник Управления полиции Усть-Каменогорска Андрей Мула.

    Выяснилось, что парень же пояснил, что в Усть-Каменогорск он приехал к своему знакомому.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Павлодарская область МВД РК Воспоминания
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