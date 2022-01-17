Пропавшего 12-летнего мальчика вернули матери в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего 12-летнего мальчика вернули матери в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На имя начальника департамента полиции Шымкента Ералы Жумаханбетова поступило благодарственное письмо от местной жительницы. Горожанка выраизла благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу. По ее словам, 16 января она обратилась в управление полиции аль-Фарабийского района с заявлением о пропаже своего 12-летнего сына. Мать сообщила, что подросток с бабушкой были в одном из местных кафе, откуда мальчик вышел, предупредив, что пойдет домой. Но домой он не вернулся. Самостоятельные поиски оказались безрезультатными и они решили обратиться за помощью в полицию.

Стражи порядка незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате сотрудники в течение трех часов нашли мальчика на территории микрорайона Сайрам и вернули его семье.