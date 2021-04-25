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    Пропавшая индонезийская подлодка найдена, погибли все 53 члена экипажа

    25 Апреля 2021, 17:43

    ДЖАКАРТА. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Пропавшая индонезийская подлодка найдена, погибли все 53 члена экипажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Как сообщает Синьхуа со ссылкой на ВС Индонезии, обломки пропавшей индонезийской подводной лодки были обнаружены на дне моря у острова Бали в воскресенье. Все 53 члена экипажа погибли. Об этом заявили главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Тчахджанто и начальник штаба ВМС Юдо Маргоно.

    Ранее сообщалось, что военно-морской флот Индонезии ищет подводную лодку с 53 членами экипажа на борту, которая перестала выходить на связь в ходе учений. Связь с судном была потеряна 21 апреля в 4:30 утра. Подводная лодка KRI Nanggala-402 проводила торпедные учения в водах к северу от острова Бали, но так и не представила результаты учений. Индонезия запрашивала помощь в поисках подводной лодки и пропавших без вести членов экипажа у Австралии и Сингапура.

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    Происшествия Индонезия
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