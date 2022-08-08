Пропавшая 17-летняя акмолинка оказалась втянутой в аферу со съемом квартир в столице

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 17-летняя пропавшая без вести акмолинка была найдена с ее 22-летним товарищем в Нур-Султане. Молодые люди успели разместить фейковое объявление о сдаче квартир. Пострадал ли кто-либо от этого, полицейские выясняют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 6 августа в отдел полиции Зерендинского РОП поступило заявление 42-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что 1 августа ее 17-летняя дочь выехала в Кокшетау в поисках квартиры для дальнейшего проживания, т.к. является студенткой, а позже перестала выходить на связь. По словам матери, в последний раз она говорила с дочерью накануне, 5 августа.

«Было установлено, что ранее несовершеннолетняя самовольных уходов из дома не совершала. Вместе с тем известно, что девушка состоит на учете по категории «Несовершеннолетние, два и более раз привлекавшиеся к административной ответственности», - отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. Ориентировки с фотографией и приметами девушки были направлены во все территориальные отделы полиции Акмолинской и соседних областей, а также город Нур-Султан. Для установления местонахождения пропавшей были созданы специальные поисковые группы из числа сотрудников ювенальной и криминальной полиции Зерендинского РОП и УП города Кокшетау.

«В результате принятых мер 7 августа пропавшая была найдена в городе Нур-Султане, где она находилась на съемной квартире вместе со своим 22-летним другом. Установлено, что молодые люди на территории столицы в социальных сетях разместили фейковое объявление о сдаче в аренду квартир. Количество пострадавших в настоящее время устанавливает полиция», - добавили в ведомстве.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ст. 128 КоАП РК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения». Проводится проверка.



