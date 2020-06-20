Пропагандистские листовки для распространения в Южной Корее начали печатать в КНДР

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - В КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Южной Корее в свете ухудшения отношений двух стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В разных местах по-настоящему продвигается подготовка к массированному разбрасыванию листовок против Юга. В печатных учреждениях печатают листовки против южнокорейских властей, наглумившихся в течение двух лет хитрым пустозвонством над надеждой и ожиданием всей нации, которые нашли отражение в межкорейской договоренности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, «студенты находятся в полной готовности развернуть борьбу за массированное разбрасывание листовок сразу же после открытия межкорейской пограничной зоны и разрешения выхода на ту зону по соответствующей процедуре».

Ранее сообщалось, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в пограничном городе Кэсон, тем самым резко обострив напряженность на Корейском полуострове. Инцидент произошел на фоне почти ежедневных угроз со стороны КНДР наказать Сеул за пропагандистские листовки против Пхеньяна.

Фото: © AP Photo/Lee Jin-man