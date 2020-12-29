ПРООН поблагодарили за вклад в развитие цифровой отрасли Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявление о намерениях по сотрудничеству в сферах цифровизации, предоставления государственных услуг и инноваций подписали Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Программа развития ООН (ПРООН), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе министерства, ПРООН оказывает поддержку по привлечению ведущих международных экспертов в сфере цифровизации, а также выделит грантовое финансирование Центру реинжиниринга и цифровой трансформации в размере 200 тыс. долларов США.

Во время встречи с постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин выразил благодарность ПРООН за вклад в развитие цифровой отрасли Казахстана. «Совместными усилиями мы добьемся повышения качества оказания электронных госуслуг, повсеместного доступа казахстанцев к Интернету и, как результат, ускорения цифровой трансформации государственного сектора. Результаты уже видны, но впереди еще много работы», – отметил министр.

«Цифровизация наряду с управлением, социальной защитой и зеленой экономикой является ключевой сферой программы реагирования, предлагаемой ПРООН. Реализация инициатив в данных сферах будет не только способствовать социально-экономическому восстановлению в посткризисный период, но и поможет странам вернуться на путь к достижению Целей в области устойчивого развития», - подчеркнул Якуб Бериш.

Как стало известно, с начала пандемии COVID-19 в Казахстане при поддержке ПРООН 1000 государственных служащих центральных и местных исполнительных органов прошли обучение по развитию ключевых цифровых и коммуникационных навыков для повышения эффективности их деятельности в условиях удаленного режима работы.

Ожидается, что сотрудничество МЦРИАП РК и ПРООН ускорит цифровую трансформацию в Казахстане в соответствии с национальными приоритетами развития и Глобальной повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, стороны будут работать над улучшением доступа граждан и представителей бизнеса к цифровым государственным услугам, внедрять цифровые решения в области социальной защиты, разрабатывать бизнес-пакеты для инвесторов для обеспечения качественным Интернетом в удаленных селах, а также обучать персонал сотрудников IT-департаментов центральных государственных органов с целью ускорения цифровой трансформации госсектора.



