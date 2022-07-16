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    ПРООН может помочь в развитии трех новых регионов РК

    16 Июля 2022, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ- Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров провел встречу с заместителем Генсека ООН, помощником Администратора ПРООН Ушой Рао-Монари в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

    В ходе встречи глава МНЭ отметил плодотворное сотрудничество Казахстана и ПРООН, а также ценный вклад странового офиса Организации в Нур-Султане.

    Он также выразил благодарность У. Рао-Монари за ее участие в Региональном саммите ЦУР, который прошел с 16 по 17 июня в Алматы.

    Отдельно А. Куантыров остановился на ключевых пунктах второго Добровольного национального обзора Казахстана по реализации Целей устойчивого развития, представленного накануне на площадке ООН.

    Кроме того, собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию Рамочной программы партнерства между Казахстаном и ПРООН, а также основные направления социально-экономических и политических реформ, объявленных Президентом РК.

    Как подчеркнул министр, Казахстан поддерживает новую Страновую программу ПРООН на 2021-2025 годы, которая затрагивает приоритетные для нашей страны направления развития.

    «Я уверен, что Страновая программа будет оказывать содействие реализации программе действий Правительства, в которой предусмотрены реформы по обеспечению социально-экономического развития, повышению производительности труда, увеличению доходов населения, развитию инвестиционной политики и финансового сектора», - добавил Алибек Куантыров.

    Также он сообщил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. В частности, ПРООН может помочь в развитии трех новых регионов – Абайской, Жетысуской и Улытауской областей.

    В свою очередь, Уша Рао-Монари подтвердила готовность ООН и дальше оказывать поддержку для устойчивого развития Казахстана.

    Ранее сообщалось, что министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в министерском круглом столе «Ускорение достижения ЦУР к 2030 году – решение текущих кризисов и преодоление вызовов», который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.


    Фото: www.gov.kz


    Автор:

    Алла Серикбаева

    ООН Миннацэкономики Международная деятельность РК
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